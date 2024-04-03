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В первом матче серии «Автомобилист» получил пять малых штрафов, «Металлург» — ни одного

В первом матче серии «Автомобилист» получил пять малых штрафов, «Металлург» — ни одного
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В Магнитогорске завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу в упорном матче одержали магнитогорцы со счётом 2:1 и повели в серии 1-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)     2:0 Акользин (Коробкин) – 58:01 (en)     2:1 Романцев (Баранцев) – 59:18 (6x5)    

По итогам матча «Автомобилист» заработал 10 штрафных минут, получив пять малых штрафов. «Металлург» в первом периоде играл в формате «5 на 3», однако не смог реализовать это преимущество. Магнитогорцы не реализовали ни одно большинство в матче, а сами обошлись без штрафных минут. Отметим, что единственную шайбу в матче «Автомобилист» смог забросить на последней минуте, заменив вратаря шестым полевым игроком и сорвав «сухарь» голкиперу «Металлурга» Илье Набокову.

Второй матч серии состоится 5 апреля в Магнитогорске.

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