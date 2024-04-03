В первом матче серии «Автомобилист» получил пять малых штрафов, «Металлург» — ни одного

В Магнитогорске завершился первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу в упорном матче одержали магнитогорцы со счётом 2:1 и повели в серии 1-0.

По итогам матча «Автомобилист» заработал 10 штрафных минут, получив пять малых штрафов. «Металлург» в первом периоде играл в формате «5 на 3», однако не смог реализовать это преимущество. Магнитогорцы не реализовали ни одно большинство в матче, а сами обошлись без штрафных минут. Отметим, что единственную шайбу в матче «Автомобилист» смог забросить на последней минуте, заменив вратаря шестым полевым игроком и сорвав «сухарь» голкиперу «Металлурга» Илье Набокову.

Второй матч серии состоится 5 апреля в Магнитогорске.