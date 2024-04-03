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Никита Задоров не будет дисквалифицирован за толчок на борт в матче с «Вегасом»

Никита Задоров не будет дисквалифицирован за толчок на борт в матче с «Вегасом»
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Защитник «Ванкувера» Никита Задоров не будет дисквалифицирован за толчок на борт в матче с «Вегасом» (3:6), сообщает журналист Рик Даливал в своей соцсети.

За 10 секунд до конца первого периода россиянин применил силовой приём против канадского форварда хозяев Бретта Хаудена. Арбитры матча изучили видеоповтор силового приёма и решили удалить Задорова до конца встречи. На старте второго периода «Вегас» реализовал большой штраф россиянина.

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В общей сложности в этом матче Задоров получил 17 минут штрафа, так как ранее в первом периоде отметился ещё и малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Задоров был обменян из «Калгари». За «Ванкувер» россиянин провёл 47 матчей и набрал 12 (5+7) очков с показателем полезности «+7».

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