Заварухин — об отсутствии большинства у «Автомобилиста»: мы не лезли на ворота

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался по поводу отсутствия большинства у екатеринбургского клуба в первом матче серии с «Металлургом» (1:2). Игроки «Автомобилиста» получили пять малых штрафов.

«Алексей Жамнов тоже говорил, что не хватает трафика перед воротами. Почему «Металлург» не пускает на пятак?

Быстро накатываются, не дают подумать защитники тем же нападающим, не успевают это сделать. Не пускают на пятак, Набоков — хороший вратарь, мало отскоков от него, ловит прямые броски.

Размышляли ли над выбором стартового вратаря после игры Галкина в Петербурге? У нас два хороших вратаря, мы решили, что Аликин заслужил начать серию первым номером.

Как оценю игру Широкова сегодня? Пока оценивать игру хоккеистов рано, посмотрим видео. Всей команде надо добавлять.

Есть игровые объяснения того, что «Металлург» не удалялся? Давайте позовём кого-нибудь другого (улыбается). Если не было удалений, не шли в обводку, где соперник бы фолил, мы не лезли на ворота», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.