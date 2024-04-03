Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин — об отсутствии большинства у «Автомобилиста»: мы не лезли на ворота

Заварухин — об отсутствии большинства у «Автомобилиста»: мы не лезли на ворота
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался по поводу отсутствия большинства у екатеринбургского клуба в первом матче серии с «Металлургом» (1:2). Игроки «Автомобилиста» получили пять малых штрафов.

«Алексей Жамнов тоже говорил, что не хватает трафика перед воротами. Почему «Металлург» не пускает на пятак?
Быстро накатываются, не дают подумать защитники тем же нападающим, не успевают это сделать. Не пускают на пятак, Набоков — хороший вратарь, мало отскоков от него, ловит прямые броски.

Размышляли ли над выбором стартового вратаря после игры Галкина в Петербурге? У нас два хороших вратаря, мы решили, что Аликин заслужил начать серию первым номером.

Как оценю игру Широкова сегодня? Пока оценивать игру хоккеистов рано, посмотрим видео. Всей команде надо добавлять.

Есть игровые объяснения того, что «Металлург» не удалялся? Давайте позовём кого-нибудь другого (улыбается). Если не было удалений, не шли в обводку, где соперник бы фолил, мы не лезли на ворота», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)     2:0 Акользин (Коробкин) – 58:01 (en)     2:1 Романцев (Баранцев) – 59:18 (6x5)    
Материалы по теме
«Металлург» начал за здравие! Всё решил курьёзный гол от конька игрока «Автомобилиста»
«Металлург» начал за здравие! Всё решил курьёзный гол от конька игрока «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android