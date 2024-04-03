Разин — о попытке Набокова забить гол в концовке: если бы проиграли, я бы его убил

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил попытку вратаря магнитогорцев Ильи Набокова забить гол в пустые ворота в концовке первого матча серии с «Автомобилистом» (2:1).

«Состояние Подскребалина? Он заявлен третьим, вторым его пару раз выпускали, не очень хорошо получалось. Сашка Смолин в игре с Омском шикарно вошёл в игру, сейчас выбор такой. Состояние Неколенко? Гипс не сняли пока.

Мухаметов не играл сегодня? Он сегодня две-три смены провёл. 49 секунд, но у нас быстрые смены.

Набоков пытался забить гол в концовке? Если бы проиграли, я бы его убил, а так пусть делает.

Повреждение Силантьева? Трямкин мощнейшим броском пытался ему ногу сломать. Кость выдержала, поэтому пару смен отдохнул, когда Мухаметов сыграл, потом жалоб не было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.