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Разин — о попытке Набокова забить гол в концовке: если бы проиграли, я бы его убил

Разин — о попытке Набокова забить гол в концовке: если бы проиграли, я бы его убил
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил попытку вратаря магнитогорцев Ильи Набокова забить гол в пустые ворота в концовке первого матча серии с «Автомобилистом» (2:1).

«Состояние Подскребалина? Он заявлен третьим, вторым его пару раз выпускали, не очень хорошо получалось. Сашка Смолин в игре с Омском шикарно вошёл в игру, сейчас выбор такой. Состояние Неколенко? Гипс не сняли пока.

Мухаметов не играл сегодня? Он сегодня две-три смены провёл. 49 секунд, но у нас быстрые смены.

Набоков пытался забить гол в концовке? Если бы проиграли, я бы его убил, а так пусть делает.

Повреждение Силантьева? Трямкин мощнейшим броском пытался ему ногу сломать. Кость выдержала, поэтому пару смен отдохнул, когда Мухаметов сыграл, потом жалоб не было», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Расписание плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
03 апреля 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Петунин (Гераськин) – 34:31 (5x5)     2:0 Акользин (Коробкин) – 58:01 (en)     2:1 Романцев (Баранцев) – 59:18 (6x5)    
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