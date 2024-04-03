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Коробкин о голах в ворота «Автомобилиста»: будем завозить чужими коньками, чужими игроками

Коробкин о голах в ворота «Автомобилиста»: будем завозить чужими коньками, чужими игроками
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Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин оценил победу в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (2:1). Первый гол магнитогорцев в матче был забит после рикошета от конька защитника екатеринбургского клуба Никиты Трямкина.

«Хорошая игра. У нас было достаточно много моментов. Конечно, не сумели реализовать всё, что создали, но забили два гола и довели игру до победы. Посмотрим сегодняшнюю игру, проанализируем её. Посмотрим ещё раз на игру Аликина: что хорошо было, из чего голы создавались. Да и «мусорные» голы никто не отменял. Значит, будем завозить чужими коньками, чужими игроками. Будем стараться набрасывать и завоёвывать победу. Забивать голы», — цитирует Коробкина пресс-служба клуба.

Вторую шайбу «Металлург» забросил в пустые ворота в концовке игры. Второй матч серии состоится 5 апреля в Магнитогорске.

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