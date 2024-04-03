Козырев рассказал, что «Северсталь» сохранит своих лидеров на следующий сезон

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал, что череповецкий клуб сохранит своих лидеров на следующий сезон. Лучший бомбардир прошлого сезона Кирилл Пилипенко и его партнёр по звену Данил Аймурзин продлили контракты с клубом.

«Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин, как мы и говорили, остаются и проведут следующий сезон тут. Будут радовать болельщиков своей игрой. По вратарям? Костя Шостак уже полностью восстановился, Дима Шугаев в заключительной стадии реабилитации. Саша Самойлов у нас готов. Мы вступаем в сезон с тремя хорошими вратарями», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

27-летний Пилипенко в прошедшем сезоне установил клубный рекорд «Северстали» по количеству очков в регулярке КХЛ. На счету форварда 62 (32+30) очка в 62 матчах регулярки.