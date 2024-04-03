Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козырев рассказал, что «Северсталь» сохранит своих лидеров на следующий сезон

Козырев рассказал, что «Северсталь» сохранит своих лидеров на следующий сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал, что череповецкий клуб сохранит своих лидеров на следующий сезон. Лучший бомбардир прошлого сезона Кирилл Пилипенко и его партнёр по звену Данил Аймурзин продлили контракты с клубом.

«Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин, как мы и говорили, остаются и проведут следующий сезон тут. Будут радовать болельщиков своей игрой. По вратарям? Костя Шостак уже полностью восстановился, Дима Шугаев в заключительной стадии реабилитации. Саша Самойлов у нас готов. Мы вступаем в сезон с тремя хорошими вратарями», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

27-летний Пилипенко в прошедшем сезоне установил клубный рекорд «Северстали» по количеству очков в регулярке КХЛ. На счету форварда 62 (32+30) очка в 62 матчах регулярки.

Материалы по теме
«Слухи о переговорах с Кручининым — полная…» Мощное интервью с директором «Северстали»
Эксклюзив
«Слухи о переговорах с Кручининым — полная…» Мощное интервью с директором «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android