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Коробкин рассказал, чем игра «Автомобилиста» отличается от игры «Амура» и «Спартака»

Коробкин рассказал, чем игра «Автомобилиста» отличается от игры «Амура» и «Спартака»
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Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал, чем игра «Автомобилиста» отличается от игры предыдущих соперников магнитогорцев в плей-офф — «Амура» и «Спартака». Магнитогорцы последовательно обыграли хабаровчан и красно-белых в сериях из шести матчей.

«Совершенно другая команда. Много мастеровитых, опытных игроков. Очень добротные иностранцы. Вратарь тоже здорово играет. Интересная тактика у них. В плей-офф всегда интересно изучать соперника: как они перестраиваются. Смотреть, подстраиваться под них. Искать ключи для побед», — цитирует Коробкина пресс-служба клуба.

В первом матче серии «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счётом 2:1. Второй матч серии пройдёт вновь в Магнитогорске 5 апреля.

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