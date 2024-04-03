Коробкин рассказал, чем игра «Автомобилиста» отличается от игры «Амура» и «Спартака»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин рассказал, чем игра «Автомобилиста» отличается от игры предыдущих соперников магнитогорцев в плей-офф — «Амура» и «Спартака». Магнитогорцы последовательно обыграли хабаровчан и красно-белых в сериях из шести матчей.

«Совершенно другая команда. Много мастеровитых, опытных игроков. Очень добротные иностранцы. Вратарь тоже здорово играет. Интересная тактика у них. В плей-офф всегда интересно изучать соперника: как они перестраиваются. Смотреть, подстраиваться под них. Искать ключи для побед», — цитирует Коробкина пресс-служба клуба.

В первом матче серии «Металлург» обыграл «Автомобилист» со счётом 2:1. Второй матч серии пройдёт вновь в Магнитогорске 5 апреля.