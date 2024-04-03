«Это игроки мирового класса». Хедман сравнил Никиту Кучерова и Остона Мэттьюса

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман оценил влияние на свои команды форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова и нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса. Оба игрока сойдутся в личной встрече в ночь на 4 апреля.

«Это разные игроки, но, вероятно, имеют одинаковое значение для своих команд. Это игроки мирового класса, которые находятся в расцвете сил. Так что сегодня вечером будет хороший матч, и я уверен, что Куч победит», — цитирует Хедмана TSN.

В активе Никиты Кучерова 127 (42+85) очков в 73 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин делит первое место в списке бомбардиров лиги с Натаном Маккинноном. Мэттьюс является лучшим снайпером лиги, забросив 62 шайбы в 73 матчах. Он опережает ближайшего преследователя Сэма Райнхарта на 10 голов.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2