Хоккеисты «Рейнджерс» и «Дэвилз» устроили массовую драку на второй секунде матча

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости идёт первый период. На второй секунде матча между игроками случилась массовая драка, в которой принимали участие 10 хоккеистов.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

По итогам инцидента восемь человек заработали матч-штрафы (по четыре с каждой стороны). Таким образом, всю дальнейшую встречу команды будут продолжать в 14 полевых игроков. Со стороны «Рейнджерс» в раздевалку отправили защитников Джейкоба Трубу и К'Андре Миллера, а также форвардов Баркли Гудроу и Ремпе. У «дьяволов» больше не сыграют защитники Макдермид, Джон Марино и Кевин Баль, а также форвард Крис Тирни.