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Хоккеисты «Рейнджерс» и «Дэвилз» устроили массовую драку на второй секунде матча

Хоккеисты «Рейнджерс» и «Дэвилз» устроили массовую драку на второй секунде матча
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1-й период
1 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22    

На момент написания новости идёт первый период. На второй секунде матча между игроками случилась массовая драка, в которой принимали участие 10 хоккеистов.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

По итогам инцидента восемь человек заработали матч-штрафы (по четыре с каждой стороны). Таким образом, всю дальнейшую встречу команды будут продолжать в 14 полевых игроков. Со стороны «Рейнджерс» в раздевалку отправили защитников Джейкоба Трубу и К'Андре Миллера, а также форвардов Баркли Гудроу и Ремпе. У «дьяволов» больше не сыграют защитники Макдермид, Джон Марино и Кевин Баль, а также форвард Крис Тирни.

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