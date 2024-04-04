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Кучеров повторил рекорд России по очкам в одной регулярке НХЛ

Кучеров повторил рекорд России по очкам в одной регулярке НХЛ
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В эти минуты в Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Тампа-Бэй Лайтинг».

В первом периоде результативным пасом в составе «Лайтнинг» отметился российский нападающий Никита Кучеров. На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Перерыв
1 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)    

Таким образом, в активе Кучерова стало 128 (42+86) очков в 73 матчах в текущем регулярном чемпионате.

Никита Кучеров Подробнее

Нападающему «Тампы» теперь необходимо набрать всего одно очко, чтобы установить новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019. Пять лет назад форвард «Лайтнинг» завершил «гладкую» часть сезона со 128 результативными действиями.

Список лучших бомбардиров можно посмотреть здесь, с лидерами снайперской гонки текущего сезона ознакомиться тут.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
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