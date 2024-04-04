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Панарин вышел на второе место по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственный на данный момент гол за «Рейнджерс» забил российский нападающий Артемий Панарин.

Таким образом, россиянин набрал 109-е очко в нынешнем сезоне регулярного чемпионата. Он сравнялся с Жаном Рателем (109) по набранным очкам в одном сезоне в истории «Рейнджерс» и теперь занимает второе место.

Рекорд принадлежит Яромиру Ягру, который набрал 123 (54+69) очка в сезоне-2005/2006.

В нынешнем сезоне Панарин забил 45 голов и сделал 64 результативные передачи в 76 матчах.