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«Рейнджерс» и «Дэвилз» провели самый грубый период за последние 10 лет в НХЛ

«Рейнджерс» и «Дэвилз» провели самый грубый период за последние 10 лет в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24    

На второй секунде матча между хоккеистами произошла массовая драка, в результате которой восемь человек заработали матч-штрафы. Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X (ранее Twitter) «Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в одном периоде.

Это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.

На данный момент «Рейнджерс» возглавляет турнирную таблицу НХЛ Восточной конференции, набрав 104 очка. «Дэвилз» (75), в свою очередь, занимает 13-е место на Востоке.

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