«Рейнджерс» и «Дэвилз» провели самый грубый период за последние 10 лет в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На второй секунде матча между хоккеистами произошла массовая драка, в результате которой восемь человек заработали матч-штрафы. Как сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X (ранее Twitter) «Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в одном периоде.

Это стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.

На данный момент «Рейнджерс» возглавляет турнирную таблицу НХЛ Восточной конференции, набрав 104 очка. «Дэвилз» (75), в свою очередь, занимает 13-е место на Востоке.