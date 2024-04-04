Панарин вышел на 4-е место по голам в одном сезоне НХЛ среди незадрафтованных хоккеистов
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
3 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22 2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03 2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11 2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53 2:3 Хишир (Братт) – 31:24 3:3 Какко – 45:31
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин забил 45-й гол в нынешнем сезоне и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в одном сезоне среди незадрафтованных хоккеистов.
Следующей целью Панарина является Тим Керр (48). На втором месте находится Джо Маллен (51), а рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (54).
В нынешнем сезоне Панарин забил 45 голов и сделал 64 результативные передачи в 76 матчах.
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