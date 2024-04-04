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Панарин вышел на 4-е место по голам в одном сезоне НХЛ среди незадрафтованных хоккеистов

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:3. Одну из шайб в составе «Рейнджерс» забросил российский нападающий Артемий Панарин. Таким образом, Панарин забил 45-й гол в нынешнем сезоне и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в одном сезоне среди незадрафтованных хоккеистов.

Следующей целью Панарина является Тим Керр (48). На втором месте находится Джо Маллен (51), а рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки (54).

В нынешнем сезоне Панарин забил 45 голов и сделал 64 результативные передачи в 76 матчах.