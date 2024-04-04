Тренер «Нью-Джерси» прокомментировал перепалку с Лавиолеттом во время матча с «Рейнджерс»

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Грин объяснил словесную перепалку со своим визави из «Нью-Йорк Рейнджерс» Питером Лавиолеттом во время матча между командами, который прошёл этой ночью и завершился победой «копов» со счётом 4:3.

Напомним, наставники команд обменялись нелицеприятными высказываниями после массовой драки, которую устроили команды уже на второй секунде встречи.

«Честно говоря, я понятия не имею, почему Питер разозлился… Если ты начнешь кричать, ты получишь ответную реакцию. И ничего из этого могло бы не произойти (намекает на отказ новичка-тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе драться в последней игре с «Дэвилз». — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Грина американский журналист Артур Стэйпл в социальных сетях.

Напомним, в предыдущем матче между «Рейнджерс» и «Нью-Джерси», который прошёл 12 марта, Ремпе, проводивший лишь 10-ю свою игру в карьере в НХЛ, ударил локтем в голову защитника Йонаса Зигенталера, в результате чего партнёр последнего по команде Кёртис Макдермид пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, уходя в раздевалку, издевательски помахал Макдермиду рукой. При этом Макдермид пробовал вызвать Ремпе на бой ещё в начале матча, однако ему это также не удалось.