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Кучеров — первый россиянин в истории НХЛ со 130 очками в сезоне

Кучеров — первый россиянин в истории НХЛ со 130 очками в сезоне
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Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат. Также Никита стал первым игроком в нынешнем сезоне, записавшим на свой счёт данное количество очков.

На данную минуту Кучеров возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Его главные преследователи — форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (127 очков) и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (126 очков).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47     1:4 Пол (Рэддиш, Кучеров) – 54:19    
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