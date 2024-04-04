Кучеров — первый россиянин в истории НХЛ со 130 очками в сезоне

Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече тремя результативными передачами.

Таким образом, по итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат. Также Никита стал первым игроком в нынешнем сезоне, записавшим на свой счёт данное количество очков.

На данную минуту Кучеров возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Его главные преследователи — форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (127 очков) и лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (126 очков).