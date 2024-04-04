Панарин вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, на счету 32-летнего россиянина стало 110 (45+65) очков в текущей регулярке. Этот результат помог Панарину обойти Жана Рателя (109) по количеству набранных очков в пределах одного регулярного чемпионата и выйти на чистое второе место по этому показателю в истории «Рейнджерс». Рекорд всех времён принадлежит Яромиру Ягру, который набрал 123 (54+69) очка в сезоне-2005/2006.

«Рейнджерс» набрали 106 очков и лидируют в Столичном дивизионе, уже гарантировав себе место в плей-офф.