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Панарин вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон

Панарин вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, на счету 32-летнего россиянина стало 110 (45+65) очков в текущей регулярке. Этот результат помог Панарину обойти Жана Рателя (109) по количеству набранных очков в пределах одного регулярного чемпионата и выйти на чистое второе место по этому показателю в истории «Рейнджерс». Рекорд всех времён принадлежит Яромиру Ягру, который набрал 123 (54+69) очка в сезоне-2005/2006.

Артемий Панарин Подробнее

«Рейнджерс» набрали 106 очков и лидируют в Столичном дивизионе, уже гарантировав себе место в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24     3:3 Какко – 45:32     4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)    
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