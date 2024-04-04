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Реакция Хенрика Лундквиста на массовую драку в матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси»

Реакция Хенрика Лундквиста на массовую драку в матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси»
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Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Матч также запомнился тем, что команды устроили массовую драку уже на второй секунде встречи, в результате которой восемь человек заработали матч-штрафы. На двоих команды набрали в общей сложности 162 штрафных минуты.

Наблюдавший за матчем из студии телеканала TNT легендарный экс-голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одобрительно воспринял желание команд выяснить отношения на кулаках.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео реакции Лундквиста на кулачную схватку между командами:

ВИДЕО

Напомним, по итогам этой драки команды отметились наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24     3:3 Какко – 45:32     4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)    
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