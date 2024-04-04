Реакция Хенрика Лундквиста на массовую драку в матче «Рейнджерс» и «Нью-Джерси»

Этой ночью прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Матч также запомнился тем, что команды устроили массовую драку уже на второй секунде встречи, в результате которой восемь человек заработали матч-штрафы. На двоих команды набрали в общей сложности 162 штрафных минуты.
Наблюдавший за матчем из студии телеканала TNT легендарный экс-голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист одобрительно воспринял желание команд выяснить отношения на кулаках.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео реакции Лундквиста на кулачную схватку между командами:
Напомним, по итогам этой драки команды отметились наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет. В январе 2014 года «Калгари» и «Ванкувер» выдали период со 188 минутами штрафа.
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