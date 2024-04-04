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Лавиолетт назвал причину словесной перепалки с тренером «Нью-Джерси» Грином

Лавиолетт назвал причину словесной перепалки с тренером «Нью-Джерси» Грином
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3), который начался с массовой драки между командами.

«Наши ребята хорошо бились, а когда с этим было покончено, мы провели хороший первый период. Второй период прошёл не так, как мы бы хотели играть, но в третьем мы вышли и добились победы. Нет, я не ожидал, что матч начнётся с массовой драки. Наши ребята реагировали на то, что происходит на льду. И они проделали фантастическую работу, вся пятёрка. Ребята бились друг за друга, не только пятёрка, которая вышла на стартовое вбрасывание, но и другие. Мы же проигрывали 2:3, и надо было отыгрываться в последние 20 минут, побеждать. Мне очень понравилась наша реакция в третьем периоде.

У нас осталось четыре защитника, особо ничего не придумаешь. Когда с драками было покончено, Фокси подъехал и сказал: «Что, обоих защитников выгнали?» Я ответил: «Да, 30 минут» (Адаму Фоксу пришлось сыграть почти 30 минут за матч. – Прим. «Чемпионата»). А потом у нас и недостаток нападающих образовался. Но у соперника было то же самое. Мы обсуждали, что если что, в защиту поставим Мику (Зибанежада. — Прим. «Чемпионата»).

Что меня так разозлило, что я вступил в перепалку с Грином? Это просто эмоции. Устроит вас такой туманный ответ?», — сказал Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24     3:3 Какко – 45:32     4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)    
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