Защитник «Дэвилз» рассказал, была ли массовая драка в матче с «Рейнджерс» спланированной

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид, после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4), ответил на вопрос, была ли массовая драка, произошедшая между командами в начале встречи, изначально спланированной.

Напомним, данное предположение появилось ввиду напряжённых отношений между обеими командами в нынешнем сезоне из-за нескольких случаев грязной игры в исполнении новичка-тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе. В предыдущем матче между «синерубашечниками» и «дьяволами», который прошёл 12 марта, Ремпе, проводивший лишь 10-ю свою игру в карьере в НХЛ, ударил локтем в голову защитника Йонаса Зигенталера, в результате чего Макдермид пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, будучи удалённым и уходя в раздевалку, издевательски помахал Кёртису рукой. При этом Макдермид пробовал вызвать Ремпе на бой ещё в начале матча, однако ему это также не удалось.

«Я понятия не имел, что это произойдёт. Это вспыхнуло сиюминутно», — приводит слова Макдермида официальный сайт НХЛ.