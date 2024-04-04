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Защитник «Дэвилз» рассказал, была ли массовая драка в матче с «Рейнджерс» спланированной

Защитник «Дэвилз» рассказал, была ли массовая драка в матче с «Рейнджерс» спланированной
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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Кёртис Макдермид, после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4), ответил на вопрос, была ли массовая драка, произошедшая между командами в начале встречи, изначально спланированной.

Напомним, данное предположение появилось ввиду напряжённых отношений между обеими командами в нынешнем сезоне из-за нескольких случаев грязной игры в исполнении новичка-тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе. В предыдущем матче между «синерубашечниками» и «дьяволами», который прошёл 12 марта, Ремпе, проводивший лишь 10-ю свою игру в карьере в НХЛ, ударил локтем в голову защитника Йонаса Зигенталера, в результате чего Макдермид пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, будучи удалённым и уходя в раздевалку, издевательски помахал Кёртису рукой. При этом Макдермид пробовал вызвать Ремпе на бой ещё в начале матча, однако ему это также не удалось.

«Я понятия не имел, что это произойдёт. Это вспыхнуло сиюминутно», — приводит слова Макдермида официальный сайт НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24     3:3 Какко – 45:32     4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)    
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