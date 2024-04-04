Кучеров побил великий российский рекорд в НХЛ, победа Касаткиной. Главное к утру

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обновил рекорд России по очкам в одном сезоне НХЛ (130 очков), российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Чарльстоне, обыграв американку Эшлин Крюгер (6:3, 0:6, 6:1), МОК не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который пройдёт в Баку. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 4 апреля Все результаты игрового дня НХЛ 4 апреля