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4 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Кучеров побил великий российский рекорд в НХЛ, победа Касаткиной. Главное к утру
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обновил рекорд России по очкам в одном сезоне НХЛ (130 очков), российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Чарльстоне, обыграв американку Эшлин Крюгер (6:3, 0:6, 6:1), МОК не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который пройдёт в Баку. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Кучеровпервый россиянин в истории НХЛ со 130 очками в сезоне.
  2. Дарья Касаткина стартовала с победы на турнире в Чарльстоне, уступив один из сетов — 0:6.
  3. МОК не допустил Абдулрашида Садулаева к олимпийскому турниру.
  4. Панарин вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон.
  5. Екатерина Александрова уступила Таунсенд во втором круге турнира WTA-500 в Чарльстоне.
  6. Мэттьюсв двух шайбах от исторического рекорда Овечкина XXI века.
  7. Вероника Кудерметова уверенно вышла в третий круг турнира в Чарльстоне.
  8. «ПСЖ» установил рекорд Кубка Франции.
  9. Аталанта» с Миранчуком в составе проиграла «Фиорентине» в Кубке Италии.
  10. «Байер» вышел в финал Кубка Германии, разгромив «Фортуну» со счётом 4:0.
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