Кучеров побил великий российский рекорд в НХЛ, победа Касаткиной. Главное к утру
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обновил рекорд России по очкам в одном сезоне НХЛ (130 очков), российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Чарльстоне, обыграв американку Эшлин Крюгер (6:3, 0:6, 6:1), МОК не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру, который пройдёт в Баку. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Кучеров — первый россиянин в истории НХЛ со 130 очками в сезоне.
- Дарья Касаткина стартовала с победы на турнире в Чарльстоне, уступив один из сетов — 0:6.
- МОК не допустил Абдулрашида Садулаева к олимпийскому турниру.
- Панарин вышел на чистое второе место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон.
- Екатерина Александрова уступила Таунсенд во втором круге турнира WTA-500 в Чарльстоне.
- Мэттьюс — в двух шайбах от исторического рекорда Овечкина XXI века.
- Вероника Кудерметова уверенно вышла в третий круг турнира в Чарльстоне.
- «ПСЖ» установил рекорд Кубка Франции.
- Аталанта» с Миранчуком в составе проиграла «Фиорентине» в Кубке Италии.
- «Байер» вышел в финал Кубка Германии, разгромив «Фортуну» со счётом 4:0.
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