Брендан Смит — о массовой драке в матче с «Рейнджерс»: фанаты получили то, что хотели

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Брендан Смит прокомментировал массовую драку в начале сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4), по итогам которой обе команды набрали в общей сложности 162 минуты штрафа.

«Фанаты получили то, что хотели. Хорошая атмосфера, хороший матч. От него кипела кровь, болельщики наслаждались им.

Я думаю, это стоило того, чтобы заплатить за билет. И это дорогая арена («Мэдисон Сквер Гарден». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Смита The Athletic.

Напомним, между обеими командами возникла взаимная неприязнь в нынешнем сезоне из-за нескольких случаев грязной игры в исполнении новичка-тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе. В предыдущем матче между «синерубашечниками» и «дьяволами», который прошёл 12 марта, Ремпе, проводивший лишь 10-ю свою игру в карьере в НХЛ, ударил локтем в голову защитника Йонаса Зигенталера, в результате чего Макдермид пожелал вступить с молодым тафгаем в кулачный поединок, однако последний, будучи удалённым и уходя в раздевалку, издевательски помахал Кёртису рукой. При этом Макдермид пробовал вызвать Ремпе на бой ещё в начале матча, однако ему это также не удалось.