Все результаты игрового дня НХЛ 4 апреля

Сегодня, 4 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). По итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 106 очками после 76 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 105 очка за 76 матчей.
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