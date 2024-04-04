Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 4 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 4 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Сегодня, 4 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» на своей площадке уступил «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на стадионе «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) завершилась со счётом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). По итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47     1:4 Пол (Рэддиш, Кучеров) – 54:19    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24     3:3 Какко – 45:32     4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Факса (Стил, Смит) – 02:08     2:0 Сегин (Хейсканен, Робертсон) – 33:16 (pp)     3:0 Джонстон (Харли, Факса) – 36:27     4:0 Бенн – 38:42     5:0 Стил (Факса, Смит) – 39:04    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Кемпе (Арвидссон, Фиала) – 09:24 (pp)     2:0 Мур (Рой, Дюбуа) – 27:39     3:0 Мур (Дюбуа, Арвидссон) – 31:49     3:1 Бураковски (Бьёркстранд, Макканн) – 45:40 (pp)     4:1 Фиала (Лизотт) – 50:45     4:2 Дюмулен (Гурд, Танев) – 51:20     5:2 Мур (Дюбуа) – 56:57    
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Миллер, Петтерссон) – 29:41 (pp)     1:1 Гюнтер – 50:46 (pp)     1:2 Гарланд (Хьюз, Гронек) – 58:09    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 106 очками после 76 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 105 очка за 76 матчей.

Материалы по теме
Побоище в Нью-Йорке! 162 минуты штрафа за период, такого в НХЛ не было 10 лет
Видео
Побоище в Нью-Йорке! 162 минуты штрафа за период, такого в НХЛ не было 10 лет
Есть новый русский рекорд в НХЛ! Кучеров выбил уже 130 очков в сезоне
Видео
Есть новый русский рекорд в НХЛ! Кучеров выбил уже 130 очков в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android