Нападающий «Тампа-Бэй» Пол: Кучеров почти не отдыхает, он всё время тренируется на льду

Нападающий «Тампа-Бэй» Ник Пол заявил, что форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров упорно тренируется в межсезонье, поэтому показывает такие высокие результаты на льду. Сегодня рсосиянин стал автором трёх результативных передач в матче с «Торонто» (4:1) и набрал своё 130-е очко в текущем сезоне.

«Тяжёлая работа в межсезонье является причиной его великолепных результатов в этом году. Он почти не отдыхает, и всё время находится на льду. Он постоянно работает над своей формой и оттачивает мастерство. Его рабочая этика просто сумасшедшая», — цитирует Пола пресс-служба клуба.

Кучеров установил новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ, превзойдя собственное достижение, установленное им в сезоне-2018/2019.