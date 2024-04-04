8 игроков «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» получили матч-штрафы на второй секунде игры

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
На второй секунде матча между игроками случилась массовая драка, в которой принимали участие 10 хоккеистов. Игроки сбросили перчатки прямо со стартового вбрасывания. Поводом для драки послужили предыдущие встречи между командами в текущем сезоне, когда тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе дважды травмировал игроков «Нью-Джерси», но уходил от возмездия. По итогам массовой драки до конца матча были удалены восемь хоккеистов обоеих команд.
«Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в первом периоде, что стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет.
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