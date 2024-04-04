Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

8 игроков «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» получили матч-штрафы на второй секунде игры

8 игроков «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» получили матч-штрафы на второй секунде игры
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй секунде матча между игроками случилась массовая драка, в которой принимали участие 10 хоккеистов. Игроки сбросили перчатки прямо со стартового вбрасывания. Поводом для драки послужили предыдущие встречи между командами в текущем сезоне, когда тафгай «Рейнджерс» Мэтт Ремпе дважды травмировал игроков «Нью-Джерси», но уходил от возмездия. По итогам массовой драки до конца матча были удалены восемь хоккеистов обоеих команд.

ВИДЕО

«Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в первом периоде, что стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22     2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03     2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11     2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53     2:3 Хишир (Братт) – 31:24     3:3 Какко – 45:32     4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)    
Материалы по теме
Побоище в Нью-Йорке! 162 минуты штрафа за период, такого в НХЛ не было 10 лет
Видео
Побоище в Нью-Йорке! 162 минуты штрафа за период, такого в НХЛ не было 10 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android