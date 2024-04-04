Эмоции главных тренеров «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» после массовой драки в начале матча
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В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
На второй секунде матча между игроками случилась массовая драка, в которой принимали участие 10 хоккеистов. Игроки сбросили перчатки прямо со стартового вбрасывания. По итогам массовой потасовки восемь человек были удалены до конца матча. Главные тренеры команд Питер Лавиолетт и Трэвис Грин на повышенных тонах общались между собой со скамеек запасных.
«Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в первом периоде, что стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Лафреньер, Фокс) – 09:22 2:0 Лафреньер (Веннберг, Рослович) – 18:03 2:1 Палат (Хьюз, Хьюз) – 22:11 2:2 Смит (Братт, Майер) – 29:53 2:3 Хишир (Братт) – 31:24 3:3 Какко – 45:32 4:3 Крайдер (Фокс, Панарин) – 55:03 (pp)
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