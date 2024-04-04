Эмоции главных тренеров «Рейнджерс» и «Нью-Джерси» после массовой драки в начале матча

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй секунде матча между игроками случилась массовая драка, в которой принимали участие 10 хоккеистов. Игроки сбросили перчатки прямо со стартового вбрасывания. По итогам массовой потасовки восемь человек были удалены до конца матча. Главные тренеры команд Питер Лавиолетт и Трэвис Грин на повышенных тонах общались между собой со скамеек запасных.

ВИДЕО

«Дэвилз» и «Рейнджерс» вместе набрали 162 минуты штрафа в первом периоде, что стало наибольшим количеством штрафа за один период в НХЛ за последние 10 лет.