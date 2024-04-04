Главный тренер «Тампа-Бэй»: Кучеров не получает достаточно похвалы, его игра завораживает

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер высоко оценил мастерство нападающего «Лайтнинг» Никиты Кучерова. Россиянин отдал три передачи в матче с «Торонто» (4:1) и первым набрал 130 очков в текущем сезоне.

«Я стою на лавке каждую игру, и я надеюсь, что другие люди увидят, насколько уникально талантлив Кучеров. Но вы не сможете быть таким, если у вас нет внутреннего драйва. Он провёл третий период, соревнуясь, будучи на вершине своей игры и делая все те вещи, которые делают другие игроки, но не получая столько похвалы. Его игра завораживает. В важном матче это было нам необходимо, и он сыграл нереально», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Кучеров установил новый российский рекорд по набранным очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ.