Хагель рассказал, что Кучеров тренировался летом каждый день после вылета из Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй» Брэндон Хагель заявил, что Никита Кучеров тренировался на льду каждый день до конца лета после вылета из Кубка Стэнли в прошлом сезоне. «Лайтнинг» уступили «Торонто» в первом раунде плей-офф в шести матчах.

«Он настоящий воин. Я не знаю, в курсе ли болельщики, потому что об этом мало говорят, но Кучеров тренировался на льду каждый день до конца лета после вылета из Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Так что в его результативности нет ничего удивительного, он делает это каждую неделю», — цитирует Хагеля пресс-служба клуба.

В сегодняшнем матче с «Торонто» (4:1) Кучеров отметился тремя результативными передачами и стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, добравшимся до отметки в 130 набранных очков.