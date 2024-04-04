Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» — «Трактор»: во сколько начало второго матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть

«Локомотив» — «Трактор»: во сколько начало второго матча 1/2 плей-офф КХЛ, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, в Ярославле состоится второй матч полуфинала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор». Начало игры — в 19:30 мск. Ярославцы ведут в серии со счётом 1-0.

В прямом эфире матч покажет тематический канал «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч серии остался за «Локомотивом» со счётом 5:2. По ходу матча травму получил основной вратарь «Трактора» Зак Фукале.

Напомним, «Трактор» во втором раунде плей-офф обыграл московское «Динамо» в четырёх матчах. Ярославский «Локомотив» затянул серию с «Авангардом», но всё-таки оказался сильнее в седьмом матче.

Железнодорожники впервые в истории выиграли седьмую игру серии плей-офф не в первом раунде. Последний раз «Локомотив» выигрывал седьмой матч 17 марта 2014 года. Тогда ярославцы одолели московское «Динамо» — 5:1. Также в 2011 году «Локомотив» оказался сильнее минского «Динамо» — 6:1.

Календарь КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Материалы по теме
«Трактор» потерял вратаря и развалился в Ярославле! Без Фукале серия закончится быстро?
«Трактор» потерял вратаря и развалился в Ярославле! Без Фукале серия закончится быстро?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android