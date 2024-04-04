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Кучеров отреагировал на установление нового рекорда России по очкам за сезон НХЛ

Кучеров отреагировал на установление нового рекорда России по очкам за сезон НХЛ
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отреагировал на установление нового рекорда России по очкам за сезон НХЛ. Форвард отметился тремя результативными передачами в матче с «Торонто» (4:1) и добрался до отметки в 130 набранных очков в текущем сезоне. Этот результат является рекордным среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ.

«Конечно, я знал, что установил рекорд. Это здорово, но ещё лучше, что нам удалось победить сегодня. Я рад. Мы следовали плану на матч и старались придерживаться своей игры, благодаря чему нашли путь к победе», — цитирует Кучерова пресс-служба клуба.

По итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.

Никита Кучеров Подробнее
НХЛ - регулярный чемпионат
04 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 10:03     1:1 Мэттьюс (Райлли, Таварес) – 19:00 (pp)     1:2 Пойнт (Кучеров, Дюклер) – 22:54     1:3 Стэмкос (Хагель, Флёри) – 28:47     1:4 Пол (Рэддиш, Кучеров) – 54:19    
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