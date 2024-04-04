Терещенко ответил на вопрос, является ли Никита Кучеров лучшим хоккеистом в мире

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко ответил на вопрос, является ли нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров лучшим хоккеистом в мире. В сегодняшнем матче с «Торонто» Кучеров отдал три передачи и установил новый рекорд среди российских игроков НХЛ по количеству очков за сезон.

«Один из лучших, да. Есть ещё Мэттьюс, Овечкин, Кросби, Малкин, Макдэвид, Панарин. Можно много перечислить ребят, которые входят в элиту мирового хоккея», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

По итогам этого матча на счету Кучерова стало 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.