Бывший нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как Илья Ковальчук убедил его слетать к врачу в Германию.

«И всё, я начал ездить. Меня проверяет экстрасист. Вот этих ударов должно быть до трёх тысяч. У меня там восемь-девять было тысяч, 12. Но я этого не чувствовал, не ощущал.

И потом Ковальчук подходит, Илья Валерьевич: «Ну что? Езжай в Германию, проверься». Я такой, да нет, ну вроде тут нормально. Он такой, ну ладно. Опять время проходит, и короче Ковальчук реально меня там постоянно спрашивал, и потом в один момент он такой: «Езжай. Что ты не можешь в Германию? Всё равно ты ничего не делаешь, езжай». Ковальчук меня всё равно убедил, и как раз начинался второй раунд с «Магниткой», я полетел в Германию.

Короче, туда съездил, и там меня смотрел главный доктор по сердцу в Германии. И он сказал типа, ничего страшного, ничего, даже прижигать не надо залазить, всё само пройдёт, просто время. Как отреагировал на эту информацию? Да вообще ровно. Параллельно, абсолютно, и просто и поехал, и приехал к первой игре с «Магниткой», всё. Я вообще был готов, типа надо закончить, закончу. Видимо, ну не знаю, может, там устал от чего-то», — цитирует Якупова YouTube-канал «Скользкий лёд».