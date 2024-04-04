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Никита Кучеров установил рекорд среди российских игроков НХЛ по числу передач за сезон

Никита Кучеров установил рекорд среди российских игроков НХЛ по числу передач за сезон
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами в матче с «Торонто» (4:1) и первым в текущем сезоне добрался до отметки в 130 набранных очков. На счету россиянина 88 результативных передач.

Таким образом, Кучеров установил рекорд среди российских игроков НХЛ по числу передач за сезон. Никита побил свой же рекорд в 87 ассистов, установленный в сезоне-2018/2019. Третье место по результативным передачам за сезон среди россиян также принадлежит Кучерову (83 ассиста в сезоне-2022/2023). На четвёртом месте располагается Евгений Малкин, отдавший 78 результативных передач в сезоне-2008/2009. Пятёрку замыкает Сергей Зубов с 77 передачами в сезоне-1993/1994.

До конца регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» осталось провести семь матчей.

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