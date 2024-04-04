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Терещенко — о серии «Металлурга» и «Автомобилиста»: надеюсь, игры будут более азартными

Терещенко — о серии «Металлурга» и «Автомобилиста»: надеюсь, игры будут более азартными
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил первый матч серии полуфинала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Автомобилистом» (2:1) и заявил, что магнитогорцы победили заслуженно.

«Показалось, что играли очень спокойно. Надеюсь, что следующие игры этой пары будут более азартными, более напряжёнными. А так «Магнитка» выиграла заслуженно», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Второй матч серии пройдёт 5 апреля в Магнитогорске. Отметим, что в первом матче «Автомобилист» получил пять малых штрафов, а «Металлург» завершил встречу без удалений. Магнитогорцам не удалось реализовать ни одну из попыток большинства, включая формат «5 на 3».

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