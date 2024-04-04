Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Там прямо под микроскопом». Первый номер драфта НХЛ Якупов – о внимании в Канаде

«Там прямо под микроскопом». Первый номер драфта НХЛ Якупов – о внимании в Канаде
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов рассказал об огромном внимании к молодым хоккеистам со стороны прессы в Канаде. На драфте 2012 года россиянин был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером.

«TSN, эти рейтинги, телевидение, репортёры, и всё вот это началось. Всякие моменты уже, деньги начали платить, приглашать на съёмки, ну всё, вот эта мишура, короче, началась.

Сначала было прикольно, потому что первый год не было драфта. У меня на второй год вроде драфт был. Первый год нормально, а потом, когда второй сезон начался, и там уже когда рейтинг подходит, игроки за ним следят, и вот начинается такое давление. Просто колоссальное такое было.

На игре, думаю, сказалось. Потому что и скауты приезжали, и генеральные менеджеры приезжали. И каждый день. У тебя тренировка где бы ни была, там просто человек шесть-семь смотрят, что-то записывают. И вот это начинается. Вызывают тебя на диалог. Пошли кофе попьём там. После игры тебя кто-то ждёт.

Там прямо под микроскопом, вообще жесть, постоянно. Ты уже хочешь домой, не знаю, поесть, в телефон поиграть, в ноутбуке потыкать. И тебя туда-сюда, съёмки, там ещё что-то. Ну не прям много, но у нас во взрослом хоккее нет такого как там», — цитирует Якупова YouTube-канал «Скользкий лёд».

Материалы по теме
«Я был опустошён, не мог дышать». Якупов рассказал всё об НХЛ
«Я был опустошён, не мог дышать». Якупов рассказал всё об НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android