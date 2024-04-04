«Там прямо под микроскопом». Первый номер драфта НХЛ Якупов – о внимании в Канаде

Первый номер драфта НХЛ Наиль Якупов рассказал об огромном внимании к молодым хоккеистам со стороны прессы в Канаде. На драфте 2012 года россиянин был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером.

«TSN, эти рейтинги, телевидение, репортёры, и всё вот это началось. Всякие моменты уже, деньги начали платить, приглашать на съёмки, ну всё, вот эта мишура, короче, началась.

Сначала было прикольно, потому что первый год не было драфта. У меня на второй год вроде драфт был. Первый год нормально, а потом, когда второй сезон начался, и там уже когда рейтинг подходит, игроки за ним следят, и вот начинается такое давление. Просто колоссальное такое было.

На игре, думаю, сказалось. Потому что и скауты приезжали, и генеральные менеджеры приезжали. И каждый день. У тебя тренировка где бы ни была, там просто человек шесть-семь смотрят, что-то записывают. И вот это начинается. Вызывают тебя на диалог. Пошли кофе попьём там. После игры тебя кто-то ждёт.

Там прямо под микроскопом, вообще жесть, постоянно. Ты уже хочешь домой, не знаю, поесть, в телефон поиграть, в ноутбуке потыкать. И тебя туда-сюда, съёмки, там ещё что-то. Ну не прям много, но у нас во взрослом хоккее нет такого как там», — цитирует Якупова YouTube-канал «Скользкий лёд».