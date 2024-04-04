Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ

Дмитрий Квартальнов останется главным тренером минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ
Комментарии

Генеральный директор ХК «Динамо» Минск Артём Каркоцкий заявил, что Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера команды в следующем сезоне КХЛ. Ранее в СМИ появлялась информация, что специалист может покинуть белорусский клуб.

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идём дальше. Дмитрий Вячеславович продолжает работать в «Динамо», — цитирует Каркоцкого пресс-служба минского клуба.

Напомним, Квартальнов возглавляет белорусскую команду с сезона-2023/2024. Под его руководством «Динамо» вышло в плей-офф с восьмого места на Западе, где в первом раунде уступило московскому «Динамо» со счётом 2-4.

Материалы по теме
Будущее Квартальнова и оценка ведущим игрокам. Всё главное о сезоне минского «Динамо»
Эксклюзив
Будущее Квартальнова и оценка ведущим игрокам. Всё главное о сезоне минского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android