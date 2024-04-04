Московское «Динамо» продлило контракт с канадским нападающим Эриком О'Деллом. Как сообщает пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

В минувшем сезоне 33-летний канадец провёл в составе бело-голубых 74 игры, в которых набрал 57 очков — забросил 27 шайб и отдал 30 результативных передач при показателе полезности «+22» и 88 минутах штрафа.

Всего на счету О’Делла 397 матчей в КХЛ и 256 (120+136) набранных очков. За этот период канадский форвард успел сыграть за ХК «Сочи», «Металлург», «Сибирь» и московское «Динамо».

Ранее стало известно, что главный тренер Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо». Бело-голубые также продлили контракт с Джорданом Уилом.