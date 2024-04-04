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Нападающий «Северстали» Лишка: мы получали удовольствие от игры в этом сезоне

Нападающий «Северстали» Лишка: мы получали удовольствие от игры в этом сезоне
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Капитан череповецкой «Северстали» Адам Лишка заявил, что хоккеисты череповецкой команды получали удовольствие от игры в прошедшем сезоне КХЛ. Челябинский клуб провёл первый сезон под руководством Андрея Козырева, который проповедует активный атакующий хоккей.

«Мы получали удовольствие от игры в этом сезоне. Может, у нас не всё получалось, всё-таки у каждой команды хоккей разный. Но старались хорошо выполнять свою работу: больше играть в атаку. Я с удовольствием приходил на тренировки, был рад каждой игре. В общем, всё было супер», — цитирует Лишку Legalbet.

«Северсталь» завершила регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте в таблице Западной конференции. В плей-офф череповецкий клуб уступил «Спартаку» в серии первого раунда в пяти матчах.

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