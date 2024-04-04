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Бывший тренер Кучерова: Никита уже в одном ряду с Малкиным и Овечкиным

Бывший тренер Кучерова: Никита уже в одном ряду с Малкиным и Овечкиным
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Тренер Вячеслав Уваев, работавший в «Красной Армии» с ныне нападающим «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым, высказался об успешной игре форварда в нынешнем сезоне НХЛ.

«Кучеров уже достиг звания великого русского игрока в НХЛ. У него прекрасный возраст, он не роняет планку и ещё много лет будет радовать любителей хоккея по обе стороны океана своим мастерством. То, как он работает и не любит проигрывать, всегда отличало его. Никита может быть просто меньше раскручен по сравнению с такими великими мастерами, как Малкин и Овечкин, но он уже в одном ряду с ними», — сказал Уваев в интервью Metaratings.ru.

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Напомним, на счету Кучерова 130 (42+88) очков в текущей регулярке. Он стал первым россиянином в истории, которому покорилась данная отметка за один регулярный чемпионат.

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