Ребёнок капитана «Коламбуса» Дженнера родился мёртвым

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер и его жена Мэгги в социальной сети сообщили, что их ребёнок родился мёртвым на католическую Пасху 31 марта 2024 года.

«Это беспрецедентная боль. Наш сын Доусон Дженнер родился мёртвым 31 марта. Как бы нам ни было грустно, мы благодарны за то, что являемся его родителями, и с нетерпением ждём возможности однажды подержать его на руках на небесах. Мы благодарны за огромную поддержку и любовь, которую получили от наших родных и друзей», — написала пара в совместном заявлении.

Несколько игроков НХЛ выразили поддержку в комментариях под постом Дженнера и его супруги.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл 58 матчей, в которых забросил 22 шайбы и отдал 13 результативных передач.