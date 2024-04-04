«Неправильно устраивать из судейства междусобойчик». А. Медведев — о КХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев высказался о судейском вопросе в Континентальной хоккейной лиге.

«Что касается заявлений со стороны КХЛ и ряда комментариев в стиле «не лезьте не в своё дело» или «сам дурак», то это ставит в тупик. Разговоры о том, что мы не знаем или не понимаем правил, — это что, намёк на то, что мы должны играть в игру, правила которой нам неизвестны, недоступны нашему пониманию, и что нам нельзя трактовать?

Хочу ещё раз обратить внимание на действия СКА и ряда других клубов, которые присоединились к обращению к руководству федерации и лиги. У нас только цель — чтобы был единый подход, исключить волюнтаризм и вкусовщину. Мне кажется, неправильно устраивать из судейства междусобойчик и с точки зрения развития лиги, и с точки зрения отношения к болельщикам, поэтому люди, работающие в клубах на разных должностях, в том числе главные тренеры, должны иметь право получать ответы на вопросы, чтобы судейство помогало развивать хоккей», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

СКА завершил текущий сезон поражением во втором раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» в пяти матчах. Петербургский клуб впервые за последние 10 лет не попал в полуфинал плей-офф КХЛ.

Ранее Александр Медведев заявил, что в связи с продлением нового сезона КХЛ на месяц будет целесообразно увеличить потолок зарплат на 10%.