Валерий Каменский отреагировал на слова Медведева о повышении потолка зарплат в КХЛ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на слова председателя совета директоров СКА Александра Медведева, который заявил, что в связи с продлением нового сезона лиги на месяц будет целесообразно увеличить потолок зарплат на 10%.

«Я не знаю, почему СКА об этом заявляет. Это у них надо спросить. У нас есть регламент, который подписан всеми командами и советом директоров. И мы по этому регламенту работаем. Когда он закончит своё действие, тогда, наверное, будет рассматриваться [изменение]», — цитирует Каменского «ВсёПроСпорт».

В сезоне-2023/2024 размер потолка зарплат в чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей, пола — 405 млн. Ранее сообщалось, что с сезона-2024/2025 в потолке зарплат будут учитываться премии, превышающие 10% от общей суммы заработной платы, но только в том случае, если контракт был заключён после 13 апреля 2023 года.

СКА завершил текущий сезон поражением во втором раунде Кубка Гагарина от «Автомобилиста» в пяти матчах. Петербургский клуб впервые за последние 10 лет не попал в полуфинал плей-офф КХЛ.