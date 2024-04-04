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Форвард «Вашингтона» Уилсон поделился ожиданиями от игры с «Питтсбургом»

Форвард «Вашингтона» Уилсон поделился ожиданиями от игры с «Питтсбургом»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился ожиданиями от игры с «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча станет важнейшей для обеих команд для продолжения борьбы за плей-офф. «Кэпиталз» имеют преимущество над «Пингвинз» в три очка при одной игре в запасе.

«Последнее десятилетие или около того — это крупное и большое противостояние независимо от времени года и какова турнирная таблица. Это две команды, которые всегда соревнуются за то, чтобы быть лучшими, и всегда борются друг с другом за места, так что сейчас ситуация ничем не отличается», — цитирует Уилсона TSN.

На текущий момент «Вашингтон» занимает второй слот уайлд-кард при одинаковом количестве очков с «Детройтом», имея одну игру в запасе. До конца регулярки «Кэпиталз» проведут ещё восемь матчей. Матч с «Питтсбургом» пройдёт в ночь на 5 апреля и начнётся в 2:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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