Форвард «Вашингтона» Уилсон поделился ожиданиями от игры с «Питтсбургом»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился ожиданиями от игры с «Питтсбург Пингвинз». Эта встреча станет важнейшей для обеих команд для продолжения борьбы за плей-офф. «Кэпиталз» имеют преимущество над «Пингвинз» в три очка при одной игре в запасе.

«Последнее десятилетие или около того — это крупное и большое противостояние независимо от времени года и какова турнирная таблица. Это две команды, которые всегда соревнуются за то, чтобы быть лучшими, и всегда борются друг с другом за места, так что сейчас ситуация ничем не отличается», — цитирует Уилсона TSN.

На текущий момент «Вашингтон» занимает второй слот уайлд-кард при одинаковом количестве очков с «Детройтом», имея одну игру в запасе. До конца регулярки «Кэпиталз» проведут ещё восемь матчей. Матч с «Питтсбургом» пройдёт в ночь на 5 апреля и начнётся в 2:00 мск.