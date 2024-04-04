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АКМ – Югра 3:0, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф ВХЛ 4 апреля

ХК АКМ одержал вторую победу в полуфинальной серии плей-офф ВХЛ с «Югрой»
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В Туле на стадионе «Ледовый дворец» прошёл второй матч полуфинальной серии ВХЛ между местным АКМ и ханты-мансийской «Югрой». Победу в игре одержали хозяева с «сухим» счётом 3:0.

ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
3 : 0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Мокин (Шипов, Казаков) – 22:16 (5x5)     2:0 Мальцев (Виноградов) – 41:34 (5x5)     3:0 Виноградов – 57:44 (en)    

Первый период обошёлся без заброшенных шайб.

На третьей минуте второй двадцатиминутки Никита Мокин с передач Ильи Шипова и Максима Казакова открыл счёт в матче.

В начале третьего игрового отрезка Максим Мальцев с передачи Егора Виноградова удвоил преимущество хозяев. В конце игры Андрей Виноградов установил окончательный счёт в игре.

После победы тульской команды счёт в серии стал 2-0 в пользу АКМ. Третья встреча в противостоянии состоится на льду ханты-мансийского клуба 7 апреля и начнётся в 15:00 мск.

Напомним, во втором раунде Кубка Петрова АКМ одолел ХК «СКА-Нева» со счётом 4-0. «Югра» была сильнее «Химика» — 4-3.

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