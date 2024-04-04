«Незаслуженно проиграли». Главный тренер «Трактора» — о поражении в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2) заявил, что челябинский клуб проиграл незаслуженно.

«Горжусь своей командой, сегодня играли хорошо. Считаю, что незаслуженно проиграли, но это хоккей. Серия переезжает в Челябинск, там будет совсем другой хоккей. Будем думать, как дальше действовать. Чтобы обыграть «Локомотив», надо забросить три шайбы? Правильно. Чтобы это сделать, нужно забить три гола. Дома мы играем немного по-другому, скажем так. Болельщики нас будут гнать вперёд, этого будет достаточно», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.