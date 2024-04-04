А. Заварухин — журналисту: с чего вы взяли, что штаб «Локомотива» нас переигрывает?

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин после поражения во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2) не согласился с фразой журналиста о том, что тренерский штаб ярославского клуба переигрывает челябинский.

«Первое звено забило в прошлом матче, почему вы считаете, что у них не получается? Тот же Котляревский в меньшинстве забил. Они хорошие моменты создают. У нас четыре ровных звена, всем даём одинаковое игровое время. Нет такого, чтобы под кого-то подстраивались.

Чувствую ли, что тренерский штаб «Локомотива» нас переигрывает? А с чего вы взяли, что они нас переигрывают? Не чувствую такого. «Динамо» тоже не рассчитывало, что мы их пройдём 4-0. Новый опыт? А где мне ещё его получать? Будут ли акции против Шалунова? Мы приехали играть в хоккей. Ничего не обещаю», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.