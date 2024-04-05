Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 4 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова
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4 апреля в рамках полуфинала Кубка Петрова – 2024 прошла одна встреча.
В Туле на стадионе «Ледовый дворец» прошёл второй матч полуфинальной серии ВХЛ между местным АКМ и ханты-мансийской «Югрой». Победу в игре одержали хозяева с сухим счётом 3:0.
После победы тульской команды счёт в серии стал 2-0 в пользу АКМ. Третья встреча в противостоянии состоится на льду ханты-мансийского клуба 7 апреля и начнётся в 15:00 мск.
ВХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
04 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
3 : 0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Мокин (Шипов, Казаков) – 22:16 (5x5) 2:0 Мальцев (Виноградов) – 41:34 (5x5) 3:0 Виноградов – 57:44 (en)
В МХЛ прошла одна встреча полуфинальной серии плей-офф.
В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл третий матч полуфинальной серии МХЛ между местной «Чайкой» и «Локо». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
04 апреля 2024, четверг. 18:30 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Локо
Ярославль
0:1 Конов (Сурин) – 00:36 (5x5) 1:1 Чесноков (Свищев) – 08:59 (5x5) 1:2 Конов – 12:37 (5x5) 2:2 Крутов (Бреус, Варлаков) – 38:19 (5x4) 2:3 Коростелёв (Лабуткин, Зилев) – 44:56 (5x5) 3:3 Крутов (Артамонов, Чесноков) – 47:31 (5x4) 4:3 Проничкин (Свищев, Артамонов) – 52:24 (5x5)
Комментарии
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