Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 4 апреля, турнирная сетка Кубков Харламова и Петрова

4 апреля в рамках полуфинала Кубка Петрова – 2024 прошла одна встреча.

В Туле на стадионе «Ледовый дворец» прошёл второй матч полуфинальной серии ВХЛ между местным АКМ и ханты-мансийской «Югрой». Победу в игре одержали хозяева с сухим счётом 3:0.

После победы тульской команды счёт в серии стал 2-0 в пользу АКМ. Третья встреча в противостоянии состоится на льду ханты-мансийского клуба 7 апреля и начнётся в 15:00 мск.

В МХЛ прошла одна встреча полуфинальной серии плей-офф.

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл третий матч полуфинальной серии МХЛ между местной «Чайкой» и «Локо». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:3. Счёт в серии стал 2-1 в пользу ярославской команды.