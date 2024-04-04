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Форвард «Трактора» Сошников: «Локомотив» надо разворачивать, заставить ошибаться

Форвард «Трактора» Сошников: «Локомотив» надо разворачивать, заставить ошибаться
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Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал о поражении во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2).

«Идём дальше, голову не вешаем. „Локомотив“ — самая системная команда, которая не рискует лишний раз, играет без провалов. С ними тяжело „три в два“, „два в один“ — не убежишь. Они вчетвером в обороне играют. Надо разворачивать их, заставить ошибаться. Пожалуй, только такие ключи», — цитирует Сошникова Allhockey.

Напомним, третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.

Ранее главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива» и оценил поведение нападающего ярославского клуба Максима Шалунова.

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