Кучеров вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате
Поделиться
В эти минуты Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37 1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp) 1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26 2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42 2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58 2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12 2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18 2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp) 3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40 4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». Российский нападающий гостей Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин набрал 132 очка в нынешнем сезоне и вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате.
Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, который в сезоне 1985/86 записал в свой актив 215 очков.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 75 матчах, в которых записал в сой актив 43 гола и 89 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 апреля 2024
-
04:40
-
04:38
-
04:31
-
04:20
-
04:03
-
03:37
-
03:15
-
03:08
-
02:43
-
00:00
- 4 апреля 2024
-
23:47
-
23:28
-
23:12
-
22:54
-
22:51
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:09
-
21:52
-
21:45
-
21:27
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:21
-
19:56
-
19:36
-
19:21
-
19:07
-
18:47
-
18:32
-
18:25