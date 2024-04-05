Кучеров вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате

В эти минуты Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». Российский нападающий гостей Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин набрал 132 очка в нынешнем сезоне и вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате.

Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, который в сезоне 1985/86 записал в свой актив 215 очков.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 75 матчах, в которых записал в сой актив 43 гола и 89 результативных передач.