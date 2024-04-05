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Кучеров вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате

Кучеров вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате
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В эти минуты Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Армиа (Галлахер, Ньюхук) – 02:37     1:1 Пол (Пойнт, Кучеров) – 09:45 (pp)     1:2 Эйссимонт (Мотт, Дамба) – 16:26     2:2 Армиа (Ньюхук, Галлахер) – 24:42     2:3 Стэмкос (Чирелли, де Хаан) – 27:58     2:4 Пол (Эйссимонт) – 29:12     2:5 Хагель (Рэддиш, Чирелли) – 33:18     2:6 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 37:45 (pp)     3:6 Слафковски (Джекай, Мэтисон) – 48:40     4:6 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 51:51    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». Российский нападающий гостей Никита Кучеров забил гол и сделал результативную передачу. Россиянин набрал 132 очка в нынешнем сезоне и вошёл в топ-40 в истории НХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате.

Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, который в сезоне 1985/86 записал в свой актив 215 очков.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Кучеров принял участие в 75 матчах, в которых записал в сой актив 43 гола и 89 результативных передач.

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