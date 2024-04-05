Александр Овечкин забил 849-й гол за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 3:1 в пользу «Питтсбурга». Единственную на данный момент шайбу за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин забил 849-й гол за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 72 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 27 голов и 33 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-20».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 849 голов и сделал 696 результативных передач в 1418 матчах.