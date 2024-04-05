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Кучеров стал первым россиянином в истории НХЛ с 90 передачами за сезон

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Таким образом, Кучеров записал в свой актив 90 передач в сезоне и стал первым в истории НХЛ россиянином, которому покорилось это достижение.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 90 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Кучерова 719 матчей, в которых он забил 319 голов и 543 результативные передачи.

После 76 матчей «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции с 93 очками. «Монреаль» расположился на 15-й строчке той же конференции, набрав 70 очков в 75 играх.